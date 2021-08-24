Укр

Усик зачитал свой стих ко Дню независимости Украины (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик зачитал свой стих ко Дню независимости Украины (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 16:06
Александр Усик готовится к Энтони Джошуа

Александр Усик посвятил Украине трогательные строки.

Украинский супертяжеловес, олимпийский чемпион Лондона, Александр Усик (18-0, 13 KO) написал стих, посвященный Дню независимости Украины. Своим творением бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поделился у себя на страничке в Instagram.

"Родненькая, хочу поздравить тебя с Днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки:

Ти у мене єдина, ти у мене одна.

Ти така неймовірна – матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра.

Ти для нас усіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа.

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.

І я буду молитись, щоб в теплі ти була.

С днем рождения, дорогая" — закончил трогательные строки боксер.

"С днем рождения Украина, с днем рождения страна, ты для нас для всех любима сине желтая моя", — подписал пост боксер в соцсети, прикрепив видео, где он читает стих.

"Телеграф" напоминает, что Усик уже в сентябре 2021 года сразится в главном бою в своей жизни. Противостоять небитому украинцу будет чемпион мира по версиям WBO/ WBA/ IBF и IBO британец Энтони Джошуа. К слову, букмекеры не на стороне украинца в этом поединке. Добавим, что Александр ждал чемпионского шанса в хевивейте больше двух лет.

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