Усик зачитал свой стих ко Дню независимости Украины (видео)
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Александр Усик посвятил Украине трогательные строки.
Украинский супертяжеловес, олимпийский чемпион Лондона, Александр Усик (18-0, 13 KO) написал стих, посвященный Дню независимости Украины. Своим творением бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поделился у себя на страничке в Instagram.
"Родненькая, хочу поздравить тебя с Днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки:
Ти у мене єдина, ти у мене одна.
Ти така неймовірна – матір рідна моя.
Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра.
Ти для нас усіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа.
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.
І я буду молитись, щоб в теплі ти була.
С днем рождения, дорогая" — закончил трогательные строки боксер.
"С днем рождения Украина, с днем рождения страна, ты для нас для всех любима сине желтая моя", — подписал пост боксер в соцсети, прикрепив видео, где он читает стих.
"Телеграф" напоминает, что Усик уже в сентябре 2021 года сразится в главном бою в своей жизни. Противостоять небитому украинцу будет чемпион мира по версиям WBO/ WBA/ IBF и IBO британец Энтони Джошуа. К слову, букмекеры не на стороне украинца в этом поединке. Добавим, что Александр ждал чемпионского шанса в хевивейте больше двух лет.
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