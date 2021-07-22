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Усик получил бой мечты с Джошуа: победа принесет украинцу славу Кличко

Усик получил бой мечты с Джошуа: победа принесет украинцу славу Кличко
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter DKrouve

Олимпийский чемпион Лондона в весовой категории до 91 кг, экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик наконец-то получил чемпионский бой в хевивейте. Соперником бывшего "Украинского атамана" станет олимпийский чемпион 2012 года (в категории свыше 91 кг), действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа.

"Придется побить Джошуа дважды": Усик даст Энтони реванш в случае победы (видео)

Впервые со времен Владимира Кличко украинец будет сражаться за чемпионский титул в хевивейте. Примечательно, что именно AJ завершил карьеру Владимира в профи, нокаутировав того в апреле 2017 года. После этого боя легендарный боксер повесил перчатки на гвоздь. Прошло 3,5 года и чемпионский шанс получил другой украинец - Александр Усик.

Усик заговорил о титуле в супертяжах сразу же после перехода в эту весовую категорию в 2018 году. Александр, будучи чемпионом WBO в первом тяжелом весе автоматически получил статус обязательного претендента на пояс Организации, однако ждал чемпионского шанса три года. Джошуа, владеющий поясом, сначала умудрился проиграть Энди Руису, потом взял реванш у мексиканца, однако драться с Усиком в его планы все еще не входило. Энтони решил защищать пояс IBF в поединке с болгарином Кубратом Пулевым, а затем хотел провести два боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Британцы даже договорились о "бое века", но вмешательство Деонтея Уайлдера изменило все расклады в дивизионе. В итоге Фьюри проведет третий бой с "Бронзовым Бомбардировщиком", а AJ сразится с Усиком. Александра хотели свести в ринге с еще одним британцем Джо Джойсом, однако украинец в последнее время настаивал именно на чемпионской схватке и таки добился своего. Усик в хевивейте провел всего два боя. В первом - украинец избил малоизвестного американца Чазза Уизерспуна, а во втором - был повержен британец Дерек Чисора.

Усик получил "бой мечты" и теперь ему осталось самое сложное - добыть победу. В этом украинцу поможет скорость, несвойственная супертяжам, и боксерский IQ. Достоинства Джошуа - это размеры, нокаутирующий удар, большой опыт в супертяжах, а также домашнее судейство и болельщики. В любом случае поединок станет главным событием в мире бокса в 2021 году, ведь на кону схватки будут стоять четыре чемпионских пояса, а драться будут олимпийские чемпионы Лондона.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхем Хотспур" в Лондоне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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