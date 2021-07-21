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Усик и Джошуа сразятся сразу за 4 пояса: где и когда пройдет бой

Усик и Джошуа сразятся сразу за 4 пояса: где и когда пройдет бой
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф

25 сентября 2021 года Александр Усик (18-0, 13 КО) сразится с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)  на стадионе "Тоттенхем Хотспур" в Лондоне.  Бой начнется в 18:00 по Лондонскому времени. Это 20:00 по Киеву. 

Этот бой Усик получил от Всемирной боксерской организации (WBO). На кону - чемпионские титулы Джошуа - WBA (Super), WBO, IBF и IBO. Отметим, что этот бой для Усика - третий в супертяжелом весе. Предыдущие два закончились его победой. 

Трансляцию поединка будут вести онлайн-каналы sky.com и dazn.com. 

На стадионе "Тоттенхем" посмотреть зрелищный бокс смогут 62 тысячи зрителей.

Боксеры уже прокомментировали предстоящий поединок в своих аккаунтах в Инстаграме.

Так, Джошуа написал, что встанет с трона и вступит в бой, тогда как украинский боксер Усик отметил, что дорогу осилит идущий. 

 
 
 
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Усик нокаутировал Фелипе Ромеро.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 262

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Лондон, Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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