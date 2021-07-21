Усик и Джошуа сразятся сразу за 4 пояса: где и когда пройдет бой

25 сентября 2021 года Александр Усик (18-0, 13 КО) сразится с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на стадионе "Тоттенхем Хотспур" в Лондоне. Бой начнется в 18:00 по Лондонскому времени. Это 20:00 по Киеву.

Этот бой Усик получил от Всемирной боксерской организации (WBO). На кону - чемпионские титулы Джошуа - WBA (Super), WBO, IBF и IBO. Отметим, что этот бой для Усика - третий в супертяжелом весе. Предыдущие два закончились его победой.

Трансляцию поединка будут вести онлайн-каналы sky.com и dazn.com.

На стадионе "Тоттенхем" посмотреть зрелищный бокс смогут 62 тысячи зрителей.

Боксеры уже прокомментировали предстоящий поединок в своих аккаунтах в Инстаграме.

Так, Джошуа написал, что встанет с трона и вступит в бой, тогда как украинский боксер Усик отметил, что дорогу осилит идущий.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Усик нокаутировал Фелипе Ромеро.