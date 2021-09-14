Промоутер вказав на помилку Джошуа в підготовці до бою з Усиком

Олександр Красюк вважає, що Ентоні Джошуа помилився.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера-супертяжа Олександра Усика, прокоментував фізичну форму Ентоні Джошуа.

Слова Красюка доступні на luckypunchnet.

За словами промоутера, останні знімки Ентоні Джошуа показують, що британець значно пострункішав. Мабуть, чемпіон в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в поєдинку з українцем зробить ставку на швидкість. Красюк вважає, що це прекрасні новини для Усика, який якраз і славиться своєю швидкістю. Це означає що AJ, напевно, втратив в м’язовій масі і ударній потужності.

"Чим менше буде важити Джошуа, тим краще для Усика". — зазначив функціонер.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. Раніше ще один британський чемпіон в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі висловив думку, що Усик поганим стартом в хевівейте (Олександр не вразив "Циганського короля", — прим. ред.) лише замилив очі Джошуа.

"Телеграф" нагадує, що Усик на День незалежності України привітав співвітчизників власним віршем.