Рус

Промоутер вказав на помилку Джошуа в підготовці до бою з Усиком

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
70
Олександр Красюк з Ентоні Джошуа і Олександром Усиком Новина оновлена 14 вересня 2021, 13:20
Олександр Красюк з Ентоні Джошуа і Олександром Усиком

Олександр Красюк вважає, що Ентоні Джошуа помилився.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера-супертяжа Олександра Усика, прокоментував фізичну форму Ентоні Джошуа.

Слова Красюка доступні на luckypunchnet.

За словами промоутера, останні знімки Ентоні Джошуа показують, що британець значно пострункішав. Мабуть, чемпіон в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в поєдинку з українцем зробить ставку на швидкість. Красюк вважає, що це прекрасні новини для Усика, який якраз і славиться своєю швидкістю. Це означає що AJ, напевно, втратив в м’язовій масі і ударній потужності.

"Чим менше буде важити Джошуа, тим краще для Усика". — зазначив функціонер.

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. Раніше ще один британський чемпіон в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі висловив думку, що Усик поганим стартом в хевівейте (Олександр не вразив "Циганського короля", — прим. ред.) лише замилив очі Джошуа.

"Телеграф" нагадує, що Усик на День незалежності України привітав співвітчизників власним віршем.

Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Політика
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Переслідувач ночами заглядав у вікна
Мама дівчини, яку переслідував дорослий сусід: "Після втручання ЗМІ він навіть зі свого двору не виходить"
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися