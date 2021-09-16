"Джошуа слишком большой": известный боксер не верит в Усика

Крис Юбенк-младший считает, что Усик слишком мал.

Известный британский боксер Крис Юбенк-младший, выступающий в среднем весе, дал прогноз на чемпионский бой в тяжелой весовой категории Александр Усик — Энтони Джошуа.

Юбенк-младший поделился прогнозом на этот бой с mirror.

Крис считает, что Джошуа будет "слишком силен" для Усика, несмотря на то, что Юбенк признает стиль бокса украинца "умным".

"Это забавный бой, но Джошуа слишком большой, слишком силен и слишком крут, хотя Усик чрезвычайно умен и, безусловно, может боксировать, он показал это в первом тяжелом весе, но я просто не думаю, что у него есть габариты, чтобы победить кого-то вроде Энтони", — заявил Юбенк-младший.

AJ возвращается на ринг большим боем на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Британец был настроен на историческое столкновение с соотечественником Тайсоном Фьюри, но их поединок был сорван после того, как "Цыганского короля" обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером. В итоге 25 сентября Джошуа сразится с Усиком.

Ранее Фьюри заявил, что Усик мог обхитрить всех, невзрачно проведя первые бои в хевивейте. Кроме того, на успех Александра поставил и его бывший соперник Майкл Хантер.