"Джошуа занадто великий": відомий боксер не вірить в Усика

Кріс Юбенк-молодший вважає, що Усик занадто малий.

Відомий британський боксер Кріс Юбенк-молодший, який виступає в середній вазі, дав прогноз на чемпіонський бій у важкій ваговій категорії Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Юбенк-молодший поділився прогнозом на цей бій з mirror.

Кріс вважає, що Джошуа "дуже сильний" для Усика, незважаючи на те, що стиль боксу, який показує українець, досить "розумний".

"Це кумедний бій, але Джошуа занадто великий, дуже сильний і дуже крутий, хоча Усик надзвичайно розумний і, безумовно, може боксувати, він показав це в першій важкій вазі, але я просто не думаю, що у нього є габарити, щоб перемогти когось на кшталт Ентоні ", — заявив Юбенк-молодший.

AJ повертається на ринг великим боєм на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні. Британець був налаштований на історичне зіткнення зі співвітчизником Тайсоном Ф’юрі, але їх поєдинок був зірваний після того, як "Циганського короля" зобов’язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. В результаті 25 вересня Джошуа битиметься з Усиком.

Раніше Ф’юрі заявив, що Усик міг ошукати всіх, погано провівши перші бої в хевівейті. Крім того, на успіх Олександра поставив і його колишній суперник Майкл Хантер.