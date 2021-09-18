Укр

Ломаченко будет в углу Усика в бою с Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик вместе с Василием и Анатолием Ломаченко Новость обновлена 18 сентября 2021, 10:06
Александр Усик вместе с Василием и Анатолием Ломаченко

Анатолий Ломаченко поможет Александру Усику.

Отец и тренер легковеса Василия Ломаченко Анатолий поможет Александру Усику в чемпионском бою с Энтони Джошуа. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне.

Об этом промоутер украинского супертяжа Александр Красюк рассказал в комментарии для ESPN.

Красюк поведал, что Усик готовился к бою в Киеве под руководством Анатолия Ломаченко. Более того, Ломаченко-старший отправится в Лондоне, где состоится бой за звание чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Анатолий будет работать в углу ринга Александра и поможет тому в поединке с британским чемпионом. Промоутер уверен, что взаимопонимание между тренером и боксером, которое они обрели на Олимпийских играх-2012, где Усик стал золотым медалистом, поможет украинцу в его главном бою. Также Красюк считает, что в случае победы Усик достигнет славы Кличко.

"Все готово для Усика, чтобы он преодолел стоящую перед ним задачу. У него есть навыки, талантливый угол и целая страна. И если он выиграет, у него будет золото и слава — точно так же, как у Кличко до него.", — рассказал Красюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик накануне боя с Джошуа снялся в клипе скандальных певиц.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Анатолий Ломаченко #Александр Усик #Энтони Джошуа
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