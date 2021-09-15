Укр

Усик снялся в клипе скандальных певиц из Крыма (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик и дуэт Анна-Мария Новость обновлена 15 сентября 2021, 12:49
Александр Усик и дуэт Анна-Мария

Александр Усик показал свои умения в шоу-бизнесе.

Известный украинский боксер-супертяж, бывший абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик, которому пророчат победу в ближайшем бою с британцем Энтони Джошуа, снялся в клипе дуэта Анна-Мария.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале певиц.

Александр Усик поучаствовал в съемках клипа на песню LIGHT UP.

Отметим, дуэт Анна-Мария оскандалился во время Национального отбора на Евровидение-2019. Дело в том, что Анна и Мария Опанасюк родом из Крыма, а после оккупации полуострова Россией родители девушек заняли пророссийскую позицию, а мать певиц даже получила медаль "За возвращение Крыма". В итоге девушки не сумели дать четкий ответ на вопрос "Чей Крым".

Скандальное интервью исполнительниц было опубликовано на YouTube-канале skrypin.ua.

Выступление дуэта в национальном отборе Евровидения-2019 также не обошлось без скандала:

"Телеграф" напоминает, что Усику уже 25 сентября в Лондоне предстоит сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе с Энтони Джошуа. Накануне этого поединка еще один британский чемпион в этом дивизионе Тайсон Фьюри высказал мнение, что Александр намеренно плохо выступал в прошлом, чтобы замылить глаза AJ.

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