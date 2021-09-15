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Усик знявся в кліпі скандальних співачок з Криму (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Усик і дует Анна-Марія Новина оновлена 15 вересня 2021, 12:49
Олександр Усик і дует Анна-Марія

Олександр Усик показав свої вміння в шоу-бізнесі.

Відомий український боксер-суперваговик, колишній абсолютний чемпіон світу в 1-й важкій вазі Олександр Усик, якому пророкують перемогу в найближчому бою з британцем Ентоні Джошуа, знявся в кліпі дуету Анна-Марія.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі співачок.

Олександр Усик взяв участь в зйомках кліпу на пісню LIGHT UP.

Відзначимо, дует Анна-Марія оскандалився під час Національного відбору на Євробачення-2019. Справа в тому, що Анна і Марія Опанасюк родом з Криму, а після окупації півострова Росією батьки дівчат зайняли проросійську позицію, а мати співачок навіть отримала медаль "За повернення Криму". В результаті дівчата не зуміли дати чітку відповідь на питання "Чий Крим".

Скандальне інтерв’ю виконавиць було опубліковано на YouTube-каналі skrypin.ua.

Виступ дуету в національному відборі Євробачення-2019 також не обійшовся без скандалу:

"Телеграф" нагадує, що Усику вже 25 вересня в Лондоні належить битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі з Ентоні Джошуа. Напередодні цього поєдинку ще один британський чемпіон у цьому дивізіоні Тайсон Ф’юрі висловив думку, що Олександр навмисно погано виступав в минулому, щоб замилити очі AJ.

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