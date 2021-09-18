Ломаченко буде в кутку Усика в бою з Джошуа

Анатолій Ломаченко допоможе Олександру Усику.

Батько і тренер легковаговика Василя Ломаченка Анатолій допоможе Олександру Усику в чемпіонському бою з Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Про це промоутер українського супертяжа Олександр Красюк розповів в коментарі для ESPN.

Красюк розповів, що Усик готувався до бою в Києві під керівництвом Анатолія Ломаченка. Більш того, Ломаченко-старший відправиться в Лондоні, де відбудеться бій за звання чемпіона світу в хевівейте за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Анатолій працюватиме в кутку рингу Олександра і допоможе тому в поєдинку з британським чемпіоном. Промоутер впевнений, що взаєморозуміння між тренером і боксером, яке вони здобули на Олімпійських іграх-2012, де Усик став золотим медалістом, допоможе українцю в його головному бою. Також Красюк вважає, що в разі перемоги Усик досягне слави Кличко.

"Все готово для Усика, щоб він подолав поставлене перед ним завдання. У нього є навички, талановитий кут і ціла країна. І якщо він виграє, у нього буде золото і слава — точно так само, як у Кличків до нього.", — розповів Красюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик напередодні бою з Джошуа знявся в кліпі скандальних співачок.