Усик - Джошуа: букмекеры изменили свой прогноз на бой

Александр Усик не является фаворитом.

Букмекеры немного изменили свой прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа, которые сразятся в Лондоне 25 сентября.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

В сравнении с июльским прогнозом на поединок аналитики Пари-Матч немного добавили шансов украинцу. Теперь на успех Усика можно сделать ставку с коэффициентом 2,80. В то же время триумф чемпиона оценивается выше — 1,47, а ничья крайне маловероятна — 21,00. Специалисты считают, что наиболее вероятным исходом схватки станет досрочная победа AJ (1,90). Также Джошуа фаворит и в 12-и раундах. На победу решением британца можно поставить с коэффициентом 4,00. Досрочная победа и триумф решением украинца оцениваются в 8,00 и 5,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на бой Александр Усик — Энтони Джошуа (данные за 18 сентября):

Пари-Матч: (победа Усика 2,80 — ничья 21,00 — победа Джошуа 1,47)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в углу Усика будет работать Анатолий Ломаченко, с которым Александр брал "золото" на Олимпийских играх в Лондоне.