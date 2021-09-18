Усик — Джошуа: букмекери змінили свій прогноз на бій

Олександр Усик не є фаворитом.

Букмекери трохи змінили свій прогноз на бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа, які змагатимуться в Лондоні 25 вересня.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

У порівнянні з липневим прогнозом на поєдинок аналітики Парі-Матч трохи додали шансів українцеві. Тепер на успіх Усика можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,80. У той же час тріумф чемпіона оцінюється вище — 1,47, а нічия вкрай малоймовірна — 21,00. Фахівці вважають, що найбільш вірогідним результатом сутички стане дострокова перемога AJ (1,90). Також Джошуа фаворит і в 12-і раундах. На перемогу рішенням британця можна поставити з коефіцієнтом 4,00. Дострокова перемога і тріумф українця рішенням оцінюються в 8,00 і 5,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа (дані за 18 вересня):

Парі-Матч: (перемога Усика 2,80 — нічия 21,00 — перемога Джошуа 1,47)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в кутку Усика буде працювати Анатолій Ломаченко, з яким Олександр брав "золото" на Олімпійських іграх в Лондоні.