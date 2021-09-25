Усик - Джошуа: букмекеры изменили прогноз в день боя

Букмекеры назвали фаворита супербоя.

Уже сегодня, 25 сентября, состоится чемпионский бой Александр Усик - Энтони Джошуа. В день боя букмекеры изменили свой прогноз на эту схватку.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.

В сравнении с прошлым прогнозом недельной давности аналитики Пари-Матч немного поубивали шансов обоим боксерам. На победу Усика теперь можно сделать ставку с коэффициентом 2,90, а успех чемпиона оценивается в 1,55. Ничья маловероятна — 21,00. Добавим, что шансы украинца отправить Джошуа в нокаут котируются коэффициентом 7,50, а подобный успех британца — в 2,00. У Усика заметно больше возможностей победить по очкам, считают букмекеры (4,50 — за украинца и 3,50 — за британца.). Специалисты считают, что с большой долей вероятности поединок продлится всю дистанцию — коэффициент 2,20.

Прогноз букмекеров на бой Александр Усик — Энтони Джошуа (данные за 25 сентября):

Пари-Матч: (победа Усика 2,90 — ничья 21,00 — победа Джошуа 1,55)

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