Усик - Джошуа: букмекеры изменили прогноз в день боя
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Букмекеры назвали фаворита супербоя.
Уже сегодня, 25 сентября, состоится чемпионский бой Александр Усик - Энтони Джошуа. В день боя букмекеры изменили свой прогноз на эту схватку.
Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.
В сравнении с прошлым прогнозом недельной давности аналитики Пари-Матч немного поубивали шансов обоим боксерам. На победу Усика теперь можно сделать ставку с коэффициентом 2,90, а успех чемпиона оценивается в 1,55. Ничья маловероятна — 21,00. Добавим, что шансы украинца отправить Джошуа в нокаут котируются коэффициентом 7,50, а подобный успех британца — в 2,00. У Усика заметно больше возможностей победить по очкам, считают букмекеры (4,50 — за украинца и 3,50 — за британца.). Специалисты считают, что с большой долей вероятности поединок продлится всю дистанцию — коэффициент 2,20.
Прогноз букмекеров на бой Александр Усик — Энтони Джошуа (данные за 25 сентября):
- Пари-Матч: (победа Усика 2,90 — ничья 21,00 — победа Джошуа 1,55)
Бой Усик — Джошуа возглавит вечер бокса в Лондоне. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть шоу в Украине, а также сообщал о гонорарах бойцов.
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