В андеркарде Усик - Джошуа боксер отправил соперника в тяжелейший нокаут (видео)

Каллум Смит вернулся на ринг эффектным нокаутом.

В субботу, 25 сентября, на вечере бокса Усик — Джошуа зрители стали свидетелями жесткого нокаута в андеркарде шоу.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит не оставил шансов экс-претенденту на титул в полутяжелом весе кубинцу Ленину Кастильо. Смит владел ощутимым преимуществом, а во втором раунде он поймал оппонента и жесткой серий ударов вырубил соперника. После падения у Ленина непроизвольно сокращались мышцы на ноге, и судья тут же остановил бой.

Видео жесткого нокаута в бою Каллум Смит — Ленин Кастильо доступно в сети:

Brutal knockout by Callum Smith. Glad to hear Castillo is ok #AJUsyk pic.twitter.com/lQXAM7g8zZ — Tom Munns (@TomMunns1) September 25, 2021

Для Каллума Смита это успех стал 28-м в карьере при одном поражение (от Сауля Альвареса, — прим. ред.). Ленин Кастильо проиграл в четвертый раз при 21 победе. К слову, Смит дебютировал в полутяжелом весе и имеет все шансы добиться здесь успеха.

"Телеграф" напоминает, что главный бой вечера бокса Усик — Джошуа состоится в ночь на 26 сентября. Посмотреть шоу в Украине можно на сервисе megogo. К слову, украинец является андердогом в противостоянии с британским чемпионом.