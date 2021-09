В андеркарде Усик - Джошуа боксер отправил соперника в тяжелейший нокаут (видео)

В субботу, 25 сентября, на вечере бокса Усик — Джошуа зрители стали свидетелями жесткого нокаута в андеркарде шоу.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит не оставил шансов экс-претенденту на титул в полутяжелом весе кубинцу Ленину Кастильо. Смит владел ощутимым преимуществом, а во втором раунде он поймал оппонента и жесткой серий ударов вырубил соперника. После падения у Ленина непроизвольно сокращались мышцы на ноге, и судья тут же остановил бой.

Видео жесткого нокаута в бою Каллум Смит — Ленин Кастильо доступно в сети:

Brutal knockout by Callum Smith. Glad to hear Castillo is ok #AJUsyk pic.twitter.com/lQXAM7g8zZ