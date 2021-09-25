Укр

В андеркарде Усик - Джошуа боксер отправил соперника в тяжелейший нокаут (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Смит - Кастильо Новость обновлена 25 сентября 2021, 22:28
Смит - Кастильо

Каллум Смит вернулся на ринг эффектным нокаутом.

В субботу, 25 сентября, на вечере бокса Усик — Джошуа зрители стали свидетелями жесткого нокаута в андеркарде шоу.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит не оставил шансов экс-претенденту на титул в полутяжелом весе кубинцу Ленину Кастильо. Смит владел ощутимым преимуществом, а во втором раунде он поймал оппонента и жесткой серий ударов вырубил соперника. После падения у Ленина непроизвольно сокращались мышцы на ноге, и судья тут же остановил бой.

Видео жесткого нокаута в бою Каллум Смит — Ленин Кастильо доступно в сети:

Для Каллума Смита это успех стал 28-м в карьере при одном поражение (от Сауля Альвареса, — прим. ред.). Ленин Кастильо проиграл в четвертый раз при 21 победе. К слову, Смит дебютировал в полутяжелом весе и имеет все шансы добиться здесь успеха.

"Телеграф" напоминает, что главный бой вечера бокса Усик — Джошуа состоится в ночь на 26 сентября. Посмотреть шоу в Украине можно на сервисе megogo. К слову, украинец является андердогом в противостоянии с британским чемпионом.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Александр Усик #Энтони Джошуа
Игорь Кондратюк
Интервью
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Вероятный аккаунт отца Зеленского
Отец Зеленского, возможно, завел аккаунт в Instagram, где "посылает" пользователей: почему это может быть не фейк
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой
Дата публикации
Категория
Вера Платонова
Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься