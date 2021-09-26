Укр

Усик - Джошуа: лучшие моменты боя

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик - Джошуа Новость обновлена 26 сентября 2021, 02:14
Усик - Джошуа

Смотрите лучшие моменты боя Усик — Джошуа.

Украинский боксер-супертяж Александр Усик во время вечера бокса в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур" добыл впечатляющую победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Украинец доминировал с первых секунд боя до финального гонга. Александр выбрасывал огромное количество неакцентированных ударов, Джошуа, в свою очередь, пытался поймать Усика своим убойным апперкотом. Украинец тактически переиграл соперника и даже почти отправил того в нокдаун в 12-м раунде. Но не все было так гладко для новоиспеченного чемпиона. В 10-м раунде в ходе размена Усик получил рассечение. К счастью для Александра, оно оказалось не серьезным и украинец довел дело до убедительной победы.

Все три судьи по истечении 12 раундов отдали победу Усику. Итоговый счет — 117-112, 116-112, 115-113 в пользу непобедимого боксера.

Лучшие моменты боя Усик — Джошуа:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса Усик — Джошуа бывший чемпион мира отправил соперника в тяжелейший нокаут.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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