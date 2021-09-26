Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе
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Александр Усик стал чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
В ночь на воскресенье, 26 сентября (время киевское), в Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в супертяжелом весе Александр Усик — Энтони Джошуа. На кону схватки стояли пояса британца по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Усик здорово начал и, похоже, удивил чемпиона несколькими блестящими раундами. Британец втянулся в поединок и немного выровнял его. Александр работал серийно и засыпал Энтони огромным количеством ударов, и все это украинец делал в движении. Александр выстоял 12 раундов, выглядев предпочтительнее почти во всех, и дело дошло до судейских записок. Судейский счет — 117-112, 116-112, 115-113 в пользу украинца.
SCORECARDS: 117-112, 116-112, 115-113— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
To the winner…#AndTheNew Unified World Heavyweight Champion, @usykaa 👏
👑👑👑👑#JoshuaUsyk pic.twitter.com/w9AIflUlH6
Эта победа стала 19-й в карьере непобедимого украинца. Джошуа проиграл во второй раз, имея на счету 24 победы.
Напомним, Усик и Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона в тяжелой и супертяжелой весовых категориях соответственно. Оба боксера начали профи карьеру в 2013 году. В профи Энтони дважды брал титул чемпиона мира в хевивейте, а Александр становился абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе.
Напомним, в последнем бою AJ защитил свои титулы чемпиона мира, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева, а Усик в последней схватке добыл победу по очкам над британцем Дереком Чисорой.
Отметим, в андеркарде шоу Усик — Джошуа зрители стали свидетелями невероятного нокаута.
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