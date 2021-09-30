Реванш Усик — Джошуа в Києві можливий: промоутер британця здався?

У команді британця розглядають три варіанти.

Промоутер колишнього чемпіона світу в хевівейті Ентоні Джошуа Едді Гірн поділився думками про реванш проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO українця Олександра Усика, який здобув сенсаційну перемогу над британцем в Лондоні.

Цитує Гірна boxingnews24.

За словами функціонера, він розглядає три потенційні місця для проведення другого бою. В першу чергу, Великобританію. Крім того, промоутер зазначив, що на Близькому Сході зацікавлені в проведенні цього шоу. Також Хирн не відкидає варіант з Києвом, хоча раніше жартував, що було б кумедно подивитися на бій Усик — Джошуа в столиці України на відкритому майданчику у лютому.

Гірн зазначив, що хотів був провести поєдинок Усик — Джошуа в квітні 2022 року, адже саме в квітні відбувся супербій Джошуа — Кличко. Також, за словами промоутера, українська сторона зацікавлена в реванші саме на рідній землі. Зараз промоутери порахують потенційні доходи і пізніше ухвалять рішення щодо місця проведення вечора боксу.

"У мене немає проблем, щоб поїхати в Київ, але потрібно підрахувати, який дохід можна отримати, — заявив Гірн

"Телеграф" нагадує, що відразу ж після бою Усик — Джошуа британська сторона активувала опцію про реванш. Вона передбачає, що другий поєдинок між боксерами відбудеться негайно (протягом півроку). До слова, Усику та Джошуа вже запропонували альтернативний варіант. Подивитися відео першого бою можна у нас на сайті.