Багато кримських спортсменів виступають під прапором Росії, а Усик — "шароварий патріот", і це успіх

Кримського боксера неодноразово звинувачували в лояльності до Росії

На тлі інших спортсменів, які росли і виховувалися з ним приблизно в один і той же час в Криму, боксер Олександр Усик має дуже навіть патріотичний настрій.

Про це висловився експерт в питаннях економіки Юрій Богданов.

"Дуже добре поспав поки половина стрічки дивилася бокс.

Відмінно попрацював, поки друга половина стрічки засуджувала Усика і першу.

Але ось про Усика і політику таки напишу.

Усик, швидше за все, буде записаний через 30 років як чемпіон світу з боксу і в енциклопедіях навряд чи знайдеться місце для його політичного пофігізму.

У багатьох, я так підозрюю, і так сильно бомбить від Усика і Ломаченка за їх політичну нерозбірливість і сірість, що вони, судячи з досягнень, дійсно видатні спортсмени світового рівня.

Що в черговий раз доводить, що кожен повинен займатися своєю справою. І збіг або розбіжність цієї людини з вашою політичною позицією буде не його проблемою, а проблемою вашого ставлення до цього збігу або розбіжності.

Ну а якщо ви хочете, щоб переважна маса спортсменів була правильно ідеологічно вихована, зверніть увагу на такі штуки як освіта і пропаганда.

Тому що Усику вже 34 і вихований він був приблизно так в 90х і 00х. В Криму. І тут швидше успіхом є те, що він ще "шароварий патріот" і "да какая разница, і там і там люди живуть", а не як багато кримських спортсменів — вже виступає під російським прапором.

При цьому, якщо чесно, я швидше за цьому радий. Тому що кожен українець — селебріті, який змінює прапор на російський — це маленька ідеологічна поразка.

А якщо ви хочете, щоб наступне покоління українських чемпіонів в середньому було більше патріотичним — саме час зайнятися цим системно.

Наприклад, звернути увагу на ідеологічну підготовку тренерів і глянути що в звичайній українській школі вкладають дітям в голову.

Про інформаційну політику і тренди українських ютубів і тік-токів я поки, мабуть, промовчу".