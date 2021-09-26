Многие крымские спортсмены выступают под флагом России, а Усик - "шароварый патриот", и это успех

Крымского боксера неоднократно обвиняли в лояльности к России

На фоне других спортсменов, которые росли и воспитывались с ним примерно в одно и то же время в Крыму, боксер Александр Усик имеет очень даже патриотичный настрой.

Об этом высказался эксперт в вопросах экономики Юрий Богданов.

"Отлично поспал пока половина ленты смотрела бокс.

Отлично поработал, пока вторая половина ленты осуждала Усика и первую.

Но вот про Усика и политику таки напишу.

Усик, скорее всего, будет записан через 30 лет как чемпион мира по боксу и в энциклопедиях вряд ли найдется место для его политического пофигизма.

У многих, я так подозреваю, и так сильно бомбит от Усика и Ломаченко за их политическую неразборчивость и серость, что они, судя по достижениям, действительно выдающиеся спортсмены мирового уровня.

Что в очередной раз доказывает, что каждый должен заниматься своим делом. И совпадение или несовпадение этого человека с вашей политической позицией будет являться не его проблемой, а проблемой вашего отношения к этому совпадению или несовпадению.

Ну а если вы хотите, чтобы подавляющая масса спортсменов была правильно идеологически воспитана, обратите внимание на такие штуки как образование и пропаганда.

Потому что Усику уже 34 и воспитан он был примерно так в 90х и 00х. В Крыму. И тут скорее успехом является то, что он еще "шароварый патриот" и "да какая разница, и там и там люди живут", а не как многие крымские спортсмены — уже выступает под российским флагом.

При этом, если честно, я скорее этому рад. Потому что каждый украинец — селебрити, который меняет флаг на российский — это маленькое идеологическое поражение.

А если вы хотите, чтобы следующее поколение украинских чемпионов в среднем было более патриотичным — самое время заняться этим системно.

Например, обратить внимание на идеологическую подготовку тренеров и глянуть что в обычно украинской школе вкладывают детям в голову.

Про информационную политику и тренды украинских ютуба и тик-ток я пока, пожалуй, промолчу".