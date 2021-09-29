Усику запропонували альтернативний варіант з Джошуа

Олександр Усик може стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті вже в наступному бою.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, підопічним якого є чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC і The Ring Тайсон Ф’юрі, порадив Ентоні Джошуа почекати з реваншем з чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті Олександром Усиком.

Цитує функціонера boxingscene.

Арум вважає, що Джошуа не слід проводити негайний реванш з Усиком, адже він ризикує програти, і тоді його кар’єра завершиться. Боб пропонує альтернативний варіант. За його словами, Усик повинен битися в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер. А новий незаперечний чемпіон, в свою чергу, буде битися з AJ. Однак сам Арум мало вірить в цей сценарій, вважаючи, що промоутер британця Едді Хірн не слухатиме "голос розуму" і зажадає реванш з Усиком вже в наступному бою.

Відзначимо, реванш Усик — Джошуа був прописаний в контракті першого поєдинку, і британська сторона вже активувала цю опцію.

"Усик бореться з Ф’юрі або Уайлдером, а Джошуа б’ється з переможцем. Це може сподобатись всім", — вважає Арум.

Відзначимо, бій Ф’юрі — Уайлдер запланований на 9 жовтня.

"Телеграф" нагадує, що Джошуа втратив свої титули в бою з непереможним українцем 25 вересня в Лондоні. Всі судді віддали перемогу Олександру, проте рахунок від британського рефері вельми здивував (суддя майже нарахував нічию). У нас на сайті доступні відео бою і детальна статистика поєдинку. Після тріумфального повернення в Україну Олександр провів у Києві прес-конференцію, на якій підтвердив свій намір провести бій-реванш з Джошуа в першу чергу. Очікується, що другий поєдинок пройде в лютому/березні 2022 року.