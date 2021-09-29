Укр

Усику предложили альтернативный вариант с Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 29 сентября 2021, 11:21
Александр Усик

Александр Усик может стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте уже в следующем бою.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, подопечным которого является чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и The Ring Тайсон Фьюри, посоветовал Энтони Джошуа повременить с реваншем с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте Александром Усиком.

Цитирует функционера boxingscene.

Арум считает, что Джошуа не следует проводить незамедлительный реванш с Усиком, ведь он рискует проиграть, и тогда его карьера подойдет к закату. Боб предлагает альтернативный вариант. По его словам, Усик должен сразиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер. А новый неоспоримый чемпион, в свою очередь, сразится с AJ. Однако сам Арум мало верит в этот сценарий, считая, что промоутер британца Эдди Хирн не будет слушать "голос разума" и потребует реванш с Усиком уже в следующем бою.

Отметим, реванш Усик — Джошуа был прописан в контракте первого поединка, и британская сторона уже активировала эту опцию.

"Усик сражается с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это бы понравилось всем", — считает Арум.

Отметим, бой Фьюри — Уайлдер запланирован на 9 октября.

"Телеграф" напоминает, что Джошуа потерял свои титулы в бою с непобедимым украинцем 25 сентября в Лондоне. Все судьи отдали победу Александру, однако счет от британского рефери весьма удивил (судья почти насчитал ничью). У нас на сайте доступны видео боя и детальная статистика поединка. После триумфального возвращения в Украину Александр провел в Киеве пресс-конференцию, на которой подтвердил свое намерение провести бой-реванш с Джошуа в первую очередь. Ожидается, что второй поединок пройдет в феврале/марте 2022 года.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер #Александр Усик #Энтони Джошуа
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