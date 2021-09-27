Укр

Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео

Автор
Ярослав Жаренов
Дата публикации
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Автор
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Усик спешит домой к семье Новость обновлена 27 сентября 2021, 02:41
Усик спешит домой к семье

Боксер не стал задерживаться в Британии

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после триумфа в Лондоне, где он победил местную знаменитость Энтони Джошуа и отобрал у того пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

В Киев новоиспеченный чемпион вернулся в ночь на понедельник рейсом из Франкфурта-на-Майне. Несмотря на то, что самолет приземлился ближе к первому часу ночи, в "Борисполь" приехали десятки болельщиков и журналистов. В их числе был и наш фотокорреспондент Ян Доброносов.

Усик вместе с командой вернул в Украину чемпионские пояса
Усик вместе с командой вернул в Украину чемпионские пояса

Цветы, аплодисменты и всеобщее ликование — так Усика встретили на родной земле, в Украине.

Как известно, бой Усик — Джошуа состоялся вечером 25 сентября. Неожиданно для многих украинец не оставил шансов британцу и перед лицом местной публики технично разобрался с противником. После 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Усику. Правда при очевидном превосходстве украинца британский судья умудрился насчитать практически ничью.

Любопытно, что в концовке лондонского боя украинец практически нокаутировал Джошуа, однако судья заранее сделал финальный удар в гонг. Согласно контракту на бой, нас ждет бой-реванш. Усик намекнул, что хотел бы провести его в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Теги:
#Борисполь #Александр Усик
Усик спешит домой к семье
Бокс
Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео
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