Усик - Джошуа: подробности реванша

Реваншу Усик — Джошуа быть.

В субботу, 25 сентября, в Лондоне Александр Усик преподал урок бокса Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. После поединка обе стороны заявили о реванше.

В комментарии Behind The Gloves промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что работая над первым контрактом стороны долго тянули, ведь в том числе и прописывали опцию реванша. Согласно соглашению, Усик не сможет провести промежуточный бой при активации Джошуа опции о незамедлительном реванше.

Также сторона Усика прокомментировала возможность проведения реванша и на пресс-конференции после боя.

Энтони, в свою очередь, заявил, что хочет реванша и вскоре "вернется с того места, где он начинал подготовку к Усику". Промоутер британца Эдди Хирн в комментарии для skysports подтвердил, что AJ требует незамедлительный реванш.

Место проведения реванша и дата второго боя между боксерами пока не называлась. Однако реванш между Джошуа и Энди Руисом состоялся спустя 6 месяцев после первого боя.

Бой Усик — Джошуа завершился победой украинца по очкам, однако один из судей дал почти ничью. Статистика поединка также на стороне украинца. У нас на сайте доступно видео лучших моментов боя, который вызвал немало споров в сети. После поединка Александр обратился к украинцам.