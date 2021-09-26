У Усика украли нокаут: гонг в бою с Джошуа прозвенел раньше времени (видео)
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Странный эпизод произошел в бою Джошуа — Усик.
В концовке чемпионского поединка Александр Усик — Энтони Джошуа, который завершился убедительной победой украинца по очкам, гонг о завершении схватки прозвенел на несколько секунд раньше.
Это заметно на опубликованных официальных хайлайтах поединка, а также при просмотре полного боя на megogo.
В самой концовке 12-го раунда Усик взвинтил темп и несколькими ударами потряс Джошуа, который спасался у канатов. Александр хотел упрочить успех и принялся добивать Энтони, который всячески уклонялся от выпадов украинца. В итоге от вероятного нокаута бывшего британского чемпиона спас гонг.
Любители бокса не обратили внимание, что поединок почему-то завершили примерно на 5 секунд раньше, ведь такой успех Усика принес массу положительных эмоций болельщикам. Более того, секундомер с обратным отсчетом был убран с телетрансляции. В итоге спасительный гонг для Джошуа прозвенел примерно за 5 секунд до окончания третьей минуты 12-го раунда. Чем вызвано такое решение организаторов неизвестно.
Момент с преждевременным ударом гонга смотреть с 10:15
Ранее "Телеграф" сообщал, что победу Усика подтвердила и статистика боя. Украинец оказался точнее британца, хотя выбросил намного меньше ударов.
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