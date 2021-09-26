Усик - Джошуа: статистика боя

Усик был точнее за бывшего чемпиона.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик, который 25 сентября отобрал титул у британца Энтони Джошуа, был намного точнее, чем AJ.

Об этом сообщает портал CompuBox, специализирующийся на боксерской статистике.

По информация источника, Джошуа выбросил больше ударов (641), чем Усик (529), однако точность была выше у Александра 28% против 19%. AJ больше работал джебом, однако в итоге оба боксера нанесли друг другу по 52 удара "передней" рукой. Кроме того, Александр нанес на 25 больше силовых ударов, чем оппонент — 96 попаданий против 71. Усик доминировал по количеству ударов за исключением 5,6,8 ,9 и 10 раундов, где чаще попадал британец. Украинец донес до цели 148 ударов, а британец — 123.

Примерно так же рассудили и судьи поединка, которые единогласно признали украинца победителем схватки. Судейский вердикт — 117-112, 116-112, 115-113 в пользу Александра.

Таким образом, Усик стал лишь третьим боксером в истории, который выиграл титул чемпиона мира в хевивейте после того, как становился обладателем титула в первом тяжелом весе. До этого таким достижением могли похвастаться американец Эвандер Холифилд и британец Дэвид Хэй.

К слову, Холифилд недавно вернулся на ринг.