Укр

Белфорт избил Холифилда (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Эвандер Холифилд и Витор Белфорт Новость обновлена 12 сентября 2021, 11:20
Эвандер Холифилд и Витор Белфорт

Эвандер Холифилд неудачно вернулся на ринг.

В ночь на воскресенье, 12 сентября (время киевское), в американском Голливуде (штат Флорида) состоялся занимательный вечер бокса, в главном событии которого на ринг вышли бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт. Комментировал шоу Дональд Трамп.

58-летний Холифилд и 44-летний Белфорт провели выставочный поединок, который завершился нокаутом уже в первом раунде. Более молодой Белфорт хлестким ударом сначала уронил легенду бокса, а через некоторое время бой превратился в избиение. Рефери не стал рисковать здоровьем Эвандера, зафиксировав победу Витора техническим нокаутом.

Добавим, что в андеркарде шоу прошел еще один занимательный бой. 46-летние бывшие чемпионы UFC Андерсон Сильва и Тито Ортис провели поединок по правилам бокса. Уже в первом раунде Сильва наглухо нокаутировал оппонента. Эта схватка также носила выставочный характер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Париже украинский супертяж Владислав Сиренко вырубил возрастного россиянина Александра Устинова.

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