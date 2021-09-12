Белфорт избил Холифилда (видео)

Эвандер Холифилд неудачно вернулся на ринг.

В ночь на воскресенье, 12 сентября (время киевское), в американском Голливуде (штат Флорида) состоялся занимательный вечер бокса, в главном событии которого на ринг вышли бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт. Комментировал шоу Дональд Трамп.

58-летний Холифилд и 44-летний Белфорт провели выставочный поединок, который завершился нокаутом уже в первом раунде. Более молодой Белфорт хлестким ударом сначала уронил легенду бокса, а через некоторое время бой превратился в избиение. Рефери не стал рисковать здоровьем Эвандера, зафиксировав победу Витора техническим нокаутом.

Добавим, что в андеркарде шоу прошел еще один занимательный бой. 46-летние бывшие чемпионы UFC Андерсон Сильва и Тито Ортис провели поединок по правилам бокса. Уже в первом раунде Сильва наглухо нокаутировал оппонента. Эта схватка также носила выставочный характер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Париже украинский супертяж Владислав Сиренко вырубил возрастного россиянина Александра Устинова.