Укр

Трамп лично прокомментирует "самый ожидаемый бой года"

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дональд Трамп Новость обновлена 08 сентября 2021, 12:15
Дональд Трамп

Бывший президент США поучаствует в масштабном шоу бокса.

Экс-президент США Дональд Трамп, который все еще метит на президентское кресло, примет участие в шоу бокса от Triller Fight Club, главным событием которого станет бой Эвандер Холифилд Витор Белфорт. 45-й президент Соединенных Штатов Америки выступит в роли комментатора.

Об этом сообщает sky.com.

"Я люблю великих бойцов и великие бои", — заявил Трамп, который ранее выступал в роли промоутера.

Данное событие названо "боем года", ведь на ринг спустя 10 лет возвращается легендарный американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом и тяжелом весах, член Международного зала боксерской славы 58-летний Эвандер Холифилд. Противостоять легенде бокса будет 44-летний экс-чемпион UFC Витор Белфорт. Поединок пройдет по особым правилам — 8-м раундов по 2 минуты. Схватка будет доступна по системе PPV, а стоимость одной подписки составляет 49,99 долларов в Северной Америке и 13,99 долларов в Великобритании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный супертяж сломал ринг, а спустя час нокаутировал соперника.

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