Белфорт побив Холіфілда (відео)

Евандер Холіфілд невдало повернувся на ринг.

У ніч на неділю, 12 вересня (час київський), в американському Голлівуді (штат Флорида) відбувся цікавий вечір боксу, в головній події якого на ринг вийшли колишній чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд і екс-чемпіон UFC Вітор Белфорт. Коментував шоу Дональд Трамп.

58-річний Холіфілд і 44-річний Белфорт провели виставковий поєдинок, який завершився нокаутом вже в першому раунді. Молодший Белфорт неакцентованим ударом спочатку відправив легенду боксу в нокдаун, а через деякий час бій перетворився на побиття. Рефері не став ризикувати здоров’ям Евандера, зафіксувавши перемогу Вітора технічним нокаутом.

Додамо, що в андеркарді шоу пройшов ще один цікавий бій. 46-річні колишні чемпіони UFC Андерсон Сільва і Тіто Ортіс провели поєдинок за правилами боксу. Уже в першому раунді Сільва наглухо нокаутував опонента. Ця сутичка також носила виставковий характер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Парижі український суперваговик Владислав Сіренко нокаутував вікового росіянина Олександра Устинова.