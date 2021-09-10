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Українець знищив росіянина в першому раунді: відео нокауту

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Владислав Сіренко Новина оновлена 10 вересня 2021, 22:19
Владислав Сіренко

Владислав Сіренко здобув дострокову перемогу.

У п’ятницю, 10 вересня, український боксер-суперваговик, чемпіон за версією WBC Asian Владислав Сіренко (18-0, 15 КО) проводив захист титулу в бою з досвідченим росіянином Олександром Устіновим (36-5-1, 27 КО).

Підсумком сутички, яка проходила в Парижі (Франція), став нокаут. 26-річний Сіренко вже в першому раунді вирубив 44-річного опонента.

Таким чином, непереможний Владислав здобув свою 18-ту перемогу в профі, 15 з яких — нокаутом. Устінов, в свою чергу, програв свій 5-й поєдинок в кар’єрі, маючи на своєму рахунку 36 перемог. Крім того, Сіренко наблизився до топ-боїв у хевівейті.

Кар’єра росіянина добігає кінця. Він програвав лише топам дивізіону: Кубрату Пульову, Джо Джойсу, Майклу Хантеру і Мануелю Чарру. Однією з гучних перемог Олександра є тріумф в поєдинку з Девідом Туа.

Додамо, що бій Сіренко — Устінов мав відбутися 18 вересня в Болгарії, проте ближче до заходу стало відомо, що організатори змушені були поміняти місце і дату проведення шоу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Мексиці боксери-суперваговики зламали ринг.

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