Украинец уничтожил россиянина в первом раунде: видео нокаута

Владислав Сиренко добыл досрочную победу.

В пятницу, 10 сентября, украинский боксер-супертяж, чемпион по версии WBC Asian Владислав Сиренко (18–0, 15 КО) проводил защиту титула в бою с опытным россиянином Александром Устиновым (36–5–1, 27 КО).

Итогом схватки, которая проходила в Париже (Франция), стал нокаут. 26-летний Сиренко уже в первом раунде вырубил 44-летнего оппонента.

Таким образом, непобедимый Владислав добыл свою 17-ю победу в профи, 15 из которых — нокаутом. Устинов, в свою очередь, проиграл свой 5-й поединок в карьере, имея на своем счету 36 побед. Кроме того, Сиренко наверняка приблизился к топ-боям в хевивейте. Карьера россиянина подходит к концу. Он проигрывал лишь топам дивизиона: Кубрату Пулеву, Джо Джойсу, Майклу Хантеру и Мануэлю Чарру. Одной из громких побед Александра является триумф в поединке с Дэвидом Туа.

Добавим, что бой Сиренко — Устинов должен был состояться 18 сентября в Болгарии, однако ближе к мероприятию стало известно, что организаторы вынуждены были поменять место и дату проведения шоу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Мексике боксеры-супертяжи сломали ринг.