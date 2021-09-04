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Боксери-суперваговики зламали ринг (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ерік Моліна разом зі своєю командою Новина оновлена 04 вересня 2021, 16:50
Ерік Моліна разом зі своєю командою

Унікальний випадок стався на вечорі боксу в Мексиці.

У минулий уїк-енд в Мексиці досить відомий суперваговик американець Ерік Моліна, на рахунку якого навіть бій з Ентоні Джошуа, повернувся на ринг після двох поразок поспіль. Під час його сутички з маловідомим мексиканцем Алехандро де ла Торре звалився ринг.

Відео неймовірного інциденту Моліна розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Пригода сталася під час другого раунду. Організатори близько години чинили ринг, після чого боксери повернулися на нього, щоб завершити розпочате. Моліна в тому ж другому раунді нокаутував опонента.

"Про минулу ніч … Дика ніч в Мексиці, яку я ніколи не забуду! Я чув про розірвані канати і поламані дошки, але я опинився в цьому вперше. На щастя, при приземленні ніхто не постраждав. Після того, як ринг був знову зібраний, бій продовжився і незабаром закінчився ", — написав після поєдинку Моліна на своїй сторінці в Instagram.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Стамбулі небитий український суперваговик Бабич за очками переміг місцевого бійця. У нас на сайті є відео цього бою.

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