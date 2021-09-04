Непереможний український супертяж побив турецького боксера (відео)

Олександр Бабич продовжує перемагати.

Непереможний український боксер Олександр Бабич (7-0, 6 КО) здобув свою сьому перемогу в профі.

Про це повідомляє luckypunchnet.

На вечорі боксу в Стамбулі 3 вересня український супертяж зустрівся на рингу з місцевим спортсменом Абдулсаметом Саліхом. Незважаючи на неймовірну підтримку співвітчизників, турецький боксер був просто декласований. Поєдинок проходив за повного домінування українця, а за підсумками шести раундів всі судді віддали перемогу українцеві.

Відео бою Олександр Бабич — Абдулсамет Саліх:

Відзначимо, 27-річний Бабич, який є уродженцем Лисичанська, до цього виграв всі свої бої, причому всі перемоги були дострокові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українського боксера Олександра Хижняка засудили на Олімпійських іграх в Токіо. "Полтавський танк" у фіналі олімпійського турніру виграв два раунди у Еберта Соуза, проте в третьому бразилець несподіваним ударом відправив українця в нокдаун. Хижняк піднявся, але рефері зупинив сутичку, зафіксувавши технічний нокаут. До слова, після повернення в Україну Олександр одружився.