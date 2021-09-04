Непобедимый украинский супертяж избил турецкого боксера (видео)

Александр Бабич продолжает побеждать.

Непобедимый украинский боксер Александр Бабич (7-0, 6 КО) добыл свою седьмую победу в профи.

Об этом сообщает luckypunchnet.

На вечере бокса в Стамбуле 3 сентября украинский супертяж встретился на ринге с местным спортсменом Абдулсаметом Салихом. Несмотря на невероятную поддержку соотечественников, турецкий боксер был попросту деклассирован. Поединок проходил при полном доминировании украинца, а по итогам шести раундов все судьи отдали победу украинцу.

Видео боя Александр Бабич — Абдулсамет Салих:

Отметим, 27-летний Бабич, который является уроженцем Лисичанска, до этого выиграл все свои бои, причем все победы были досрочные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинского боксера Александра Хижняка засудили на Олимпийских играх в Токио. "Полтавский танк" в финале олимпийского турнира выиграл два раунда у Эберта Соузы, однако в третьем бразилец неожиданным ударом отправил украинца в нокдаун. Хижняк поднялся, но рефери остановил схватку, зафиксировав технический нокаут. К слову, по возвращению в Украину Александр женился.