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Українця Хижняка засудили у фіналі Олімпіади: суддя прийняв рішення про спірний нокаут

Українця Хижняка засудили у фіналі Олімпіади: суддя прийняв рішення про спірний нокаут
Оновлено 09:36 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Український боксер Олександр Хижняк на Олімпійських іграх у Токіо виграв "срібло", програвши у фіналі досить спірним нокаутом.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор у Токіо.

У фіналі олімпійського турніру у ваговій категорії до 75 кг 26-річний українець провів бій проти бронзового призера ЧС-2019 Еберта Соузи з Бразилії. Підсумком 3-раундового поєдинку став спірний нокаут. У третьому раунді, ведучи в рахунку, українець нарвався на удар від опонента і опинився в нокдауні. Рефері вирішив зупинити сутичку, не дивлячись на бажання Олександра продовжувати бій.

Українець виграв перші два раунди:

Результат бою Хижняк - Соуза

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Хижняк у важкому поєдинку здолав філіппінця Еуміра Марсьяля (3:2), а в 1/4 фіналу українець пройшов представника Домініканської Республіки Еурі Седено Мартінеса (4:1). На старті олімпійського турніру Олександр без проблем переміг японця Юіто Морівакі (5:0).

Медаль Хижняка стала 16-ю для олімпійської збірної України на Іграх в Токіо (1 "золото", 5 срібних нагород і 10 "бронз") і другою в передостанній день Олімпіади. У ранковій сесії змагань "срібло" здобули каноістки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Олександр Хижняк.
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