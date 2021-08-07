Українки Лузан і Четверікова завоювали "срібло" на Олімпіаді

Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова на Олімпійських іграх в Токіо посіли друге місце у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

У суботу, 7 серпня, на Олімпіади-2020 проходить останній змагальний день у веслуванні. У гонці на каное серед жіночих дуетів на 500 метрів перемогу здобули китаянки Сюй Шісяо / Сунь Меня, "срібло" на рахунку дуету з України Людмила Лузан / Анастасія Четверикова, а "бронза" дісталася канадкам Лоранс Венсан Лапуант / Кеті Венсан.

Результати фінальної гонки:

Додамо, що Анастасія вже вигравала медаль у веслуванні в Японії. Раніше українка ставала бронзовою медалісткою в каное-одиночці.

На рахунку збірної України на Іграх в Токіо вже 15 медалей (1 "золото", 4 "срібла" і 10 бронзових нагород). Попередньою нагородою на Олімпіаді в Японії стала також "бронза". Український каратист Станіслав Горуна посів третє місце в дисципліні куміте у ваговій категорії до 75 кг.