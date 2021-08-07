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Українки Лузан і Четверікова завоювали "срібло" на Олімпіаді

Українки Лузан і Четверікова завоювали "срібло" на Олімпіаді
Оновлено 06:10 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова на Олімпійських іграх в Токіо посіли друге місце у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

У суботу, 7 серпня, на Олімпіади-2020 проходить останній змагальний день у веслуванні. У гонці на каное серед жіночих дуетів на 500 метрів перемогу здобули китаянки Сюй Шісяо / Сунь Меня, "срібло" на рахунку дуету з України Людмила Лузан / Анастасія Четверикова, а "бронза" дісталася канадкам Лоранс Венсан Лапуант / Кеті Венсан.

Результати фінальної гонки:

Результаті у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів

Додамо, що Анастасія вже вигравала медаль у веслуванні в Японії. Раніше українка ставала бронзовою медалісткою в каное-одиночці.

На рахунку збірної України на Іграх в Токіо вже 15 медалей (1 "золото", 4 "срібла" і 10 бронзових нагород). Попередньою нагородою на Олімпіаді в Японії стала також "бронза". Український каратист Станіслав Горуна посів третє місце в дисципліні куміте у ваговій категорії до 75 кг.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Олімпійські ігри.
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