Українець Горуна завоював "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Український каратист Станіслав Горуна на Олімпійських іграх у Токіо виграв бронзову медаль.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

В 1/2 фіналу олімпійського турніру з карате (куміте) у ваговій категорії до 75 кг 32-річний українець бився з представником Італії Луїджі Бузою. Підсумком сутички стала перемога італійця з рахунком 3:0. Таким чином, Горуна став "бронзовим" призером Олімпіади.

Нагадаємо, на груповому етапі українець програв лише представнику Єгипту Абдаллі Абделазізу. На шляху до півфіналу Станіслав здолав японця Кена Нішимуру і американця Скотта Томаса. Крім того, Горуна звів бій до нічиєї з угорцем Габором Харспатакі.

Відзначимо, 6 серпня ще одна українка Аніта Серьогіна не зуміла подолати груповий етап олімпійського турніру з карате (куміте) у вазі до 61 кг.

Додамо, що карате вперше присутній в програмі Олімпійських ігор. На наступній Олімпіаді в Парижі представники цього виду спорту не будуть приймати участь.

На рахунку олімпійської збірної України вже 14 медалей (1 "золото", 3 "срібла" і 10 бронзових нагород). Попередньою медалісткою із України стала каратистка Анжеліка Терлюга.