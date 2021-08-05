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Українка Терлюга виграла "срібло" на Олімпіаді в Токіо

Українка Терлюга виграла "срібло" на Олімпіаді в Токіо
15:30 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українська каратистка Анжеліка Терлюга на Олімпійських іграх у Токіо завоювала "срібло".

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор у Токіо.

У фіналі олімпійського турніру з карате (куміте) у ваговій категорії до 55 кг українка зустрілася з болгаркою Івет Горановою. Підсумком поєдинку стала перемога болгарки з рахунком 5: 1.

Нагадаємо, на груповій стадії турніру 29-річна Терлюга провела чотири сутички. У першому бою українка здолала Садву Сайед з Єгипту - 1:0, у другому і третьому - Анжеліка звела бої до нічиїх з Молдір Жангбирбай (4:4) з Казахстану і Беттіною Планк із Австрії (0:0) відповідно. В останній сутичці Терлюга перемогла Міхо Міяхару з Японії (4:0) і відібралася у півфінал олімпійського турніру. У півфіналі Анжеліка завершила бій з представницею Китайського Тайбея Вень Цзи-Юнь внічию (4: 4), але судді одноголосно присудили їй перемогу.

Нагадаємо, скарбничка збірної Україні 5 серпня поповнилася також однією "бронзою". Українська спортсменка Людмила Лузан на Олімпійських іграх в Токіо стала третьою  у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 200 метрів. На рахунку олімпійської збірної України вже 13 медалей (1 "золото", 3 "срібла" і 9 "бронз"). 

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Каратэ, Анжелика Терлюга, Олімпійські ігри.
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