Скачать
Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинка Лузан выиграла "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 13-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 13-го игрового дня
Марафонский заплыв на Олимпиаде: кто выиграл "золото" у мужчин
Марафонский заплыв на Олимпиаде: кто выиграл "золото" у мужчин
На Олимпиаде разыграли последние медали в скейтбординге: кто взял "золото"
На Олимпиаде разыграли последние медали в скейтбординге: кто взял "золото"

Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Оновлено 06:29 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українська спортсменка Людмила Лузан на Олімпійських іграх в Токіо виграла "бронзу" у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор в Японії.

24-річна українка подолала дистанцію за 47.034 с, а відставання від лідера склало трохи більше секунди. Перемогу в каное-одиночці завоювала американка Невін Харрісон, "срібло" дісталося канадці Лоранс Венсан-Лапуант. Відзначимо, що ця медаль стала першою у веслуванні для України на Олімпіаді в Японії.

Гребля на байдарках і каное. Олімпійські ігри. Токіо. Жінки. Каное-одиночка. 200 м

Результати в каное-одиночці на дистанції 200 м серед жінок на Олімпіаді в Токіо

На рахунку збірної України вже 12 медалей (1 "золото", 2 "срібла" і 9 "бронз"). "Бронзу" також здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова, борчиня Ірина Коляденко, дует з артистичного плавання Марта Федіна та Анастасія Савчук та плавець Михайло Романчук, який показав третій результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" в Токіо на дистанції 1500 м в / с. Також "срібло" завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а "золото" здобув його колега по цеху Жан Беленюк.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
Перегляди: 78

Все по темі:

Олимпиада, Гребля на байдарках и каноэ, Олімпійські ігри.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Спорт поза політикою": українські медалістки Олімпіади розповіли про дружбу з росіянками
02 Олімпійське "золото" принесе Беленюку мільйони
03 Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся