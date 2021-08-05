Українка Лузан виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Українська спортсменка Людмила Лузан на Олімпійських іграх в Токіо виграла "бронзу" у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор в Японії.

24-річна українка подолала дистанцію за 47.034 с, а відставання від лідера склало трохи більше секунди. Перемогу в каное-одиночці завоювала американка Невін Харрісон, "срібло" дісталося канадці Лоранс Венсан-Лапуант. Відзначимо, що ця медаль стала першою у веслуванні для України на Олімпіаді в Японії.

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На рахунку збірної України вже 12 медалей (1 "золото", 2 "срібла" і 9 "бронз"). "Бронзу" також здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич і Олег Омельчук в міксті, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова, борчиня Ірина Коляденко, дует з артистичного плавання Марта Федіна та Анастасія Савчук та плавець Михайло Романчук, який показав третій результат на дистанції 800 метрів вільним стилем. Крім того, на рахунку Михайла і "срібло" в Токіо на дистанції 1500 м в / с. Також "срібло" завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а "золото" здобув його колега по цеху Жан Беленюк.