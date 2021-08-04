Українка Коляденко виграла "бронзу" на Олімпіаді

Українська борчиня Ірина Коляденко на Олімпійських іграх в Токіо виграла "бронзу".

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У поєдинку за "бронзу" у ваговій категорії до 62 кг українка боролася з представницею Латвії Анастасією Григор'євою. Підсумком сутички стала перемога українки з рахунком 1:3.

Нагадаємо, на старті олімпійського турніру 22-річна Ірина здобула дві дострокові перемоги завдяки туше. Спочатку Коляденко розправилася з нігерійкою Амінат Аденійі, а в чвертьфіналі українка вибила китаянку Лун Цзя. У півфіналі наша борчиня поступилася Айсулуу Тинибековой з Киргизстану (0:10).

Українські борці на даний момент здобули більше всіх медалей для країни на Олімпіаді в Токіо. Раніше "бронзу" у ваговій категорії до 68 кг завоювала Алла Черкасова. Крім того, Парвіз Насібов став срібним призером ігор, а Жан Беленюк приніс Україні перше "золото" в Токіо. На рахунку збірної України 11 медалей (1 "золото", 2 "срібла" і 8 "бронз").