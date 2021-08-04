Українські синхроністки Федіна та Савчук здобули історичну "бронзу" на Олімпіаді

Українські синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук на Олімпійських іграх в Токіо виграли бронзові нагороди.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2020.

У довільній програмі український дует Федіна/Савчук отримали від суддів 95.6000 бали. Відзначимо, за підсумками технічної програми, яка пройшла 3 серпня, українки з оцінкою 93.8620 претендували на медалі. В результаті за сумою балів українські "русалки" стали третіми в змаганні дуетів, завоювавши "бронзу". Відзначимо, це перша олімпійська медаль в історії українського артистичного плавання.

Перше місце зайняли синхроністки з команди олімпійського комітету Росії (ОКР), а друге - китаянки.

Результати змагань по артистичному плавання серед дуетів на Олімпіаді в Токіо:

Нагадаємо, 12-й змагальний день на Олімпіаді в Токіо приніс Україні перше "золото". У греко-римській боротьбі Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном. Крім того, скарбничка збірної України поповнилася "сріблом" борця Парвіза Насібова, а також "бронзою" борчині Ірини Коляденко. Таким чином, наші олімпійці вже вибороли 11 нагород в Японії.