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Українські синхроністки Федіна та Савчук здобули історичну "бронзу" на Олімпіаді

Українські синхроністки Федіна та Савчук здобули історичну "бронзу" на Олімпіаді
Оновлено 15:52 Сьогодні Телеграф Фото: НОК України

Українські синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук на Олімпійських іграх в Токіо виграли бронзові нагороди.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2020.

У довільній програмі український дует Федіна/Савчук отримали від суддів 95.6000 бали. Відзначимо, за підсумками технічної програми, яка пройшла 3 серпня, українки з оцінкою 93.8620  претендували на медалі. В результаті за сумою балів українські "русалки" стали третіми в змаганні дуетів, завоювавши "бронзу". Відзначимо, це перша олімпійська медаль в історії українського артистичного плавання.

Перше місце зайняли синхроністки з команди олімпійського комітету Росії (ОКР), а друге - китаянки.

Результати змагань по артистичному плавання серед дуетів на Олімпіаді в Токіо:

Результати змагань по артистичному плавання серед дуетів на Олімпіаді в Токіо

Нагадаємо, 12-й змагальний день на Олімпіаді в Токіо приніс Україні перше "золото". У греко-римській боротьбі Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном. Крім того, скарбничка збірної України поповнилася "сріблом" борця Парвіза Насібова, а також "бронзою" борчині Ірини Коляденко. Таким чином, наші олімпійці вже вибороли 11 нагород в Японії.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпиада, Олімпійські ігри, Марта Федіна? Анастасія Савчук.
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