Український боксер Хижняк, у якого "вкрали" олімпійське золото, одружився

Олександр Хижняк тепер не холостяк.

Відомий український боксер Олександр Хижняк, який на Олімпійських іграх в Токіо завоював "срібло", одружився. Про це повідомляє сторінка Федерації боксу України в Facebook.

За інформацією джерела, захід відбувся в Полтаві, а обраницею спортсмена стала його кохана Тетяна Шестакова.

"Вітаємо вас з найважливішим кроком, на який здатні двоє люблячих людей! Бажаємо, щоб взаєморозуміння, любов і дружба були запорукою довгого і щасливого сімейного життя. Достатку, миру і тепла вашій родині! Гірко!" — говорить привітання молодятам від ФБУ.

Олександр Хижняк та Тетяна Шестакова на прогулянці

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Токіо фінальний поєдинок Олександра, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, завершився гучним скандалом. Українець начисто виграв перші два раунди у бразильця Еберта Соузи, проте в третьому суперник несподівано відправив "полтавського танка" в нокдаун. Рефері практично відразу зупинив сутичку і присудив перемогу бразильцю, хоча Хижняк всім своїм видом показував, що може продовжувати бій.

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