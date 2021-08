Внук Мохаммеда Али дебютировал в боксе в шортах легендарного дедушки

Внук всемирно известного американского боксера Мохаммеда Али, Нико Али Уолш, удачно дебютировал на профессиональном ринге и сделал это в шортах своего дедушки.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Top Rank Boxing" на странице в Twitter.

Внук Мохаммеда Али вышел на ринг против своего соотечественника Джордана Викс, которого смог победить через 70 секунд после начала поединка.

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running @NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021