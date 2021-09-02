Украинский боксер Хижняк, у которого "украли" олимпийское золото, женился
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Александр Хижняк теперь не холостяк.
Известный украинский боксер Александр Хижняк, который на Олимпийских играх в Токио завоевал "серебро", женился. Об этом сообщает страничка Федерации бокса Украины в Facebook.
По информации источника, мероприятие состоялось в Полтаве, а избранницей спортсмена стала его возлюбленная Татьяна Шестакова.
"Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Желаем, чтобы взаимопонимание, любовь и дружба были залогом долгой и счастливой семейной жизни. Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!" — гласит поздравление молодоженам от ФБУ.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио финальный поединок Александра, который выступает в весовой категории до 75 кг, завершился громким скандалом. Украинец вчистую выиграл первые два раунда у бразильца Эберта Соузы, однако в третьем соперник неожиданно отправил "полтавского танка" в нокдаун. Рефери практически сразу остановил схватку и присудил победу бразильцу, хотя Хижняк всем своим видом показывал, что может продолжать бой.
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