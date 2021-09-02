Укр

Украинский боксер Хижняк, у которого "украли" олимпийское золото, женился

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Александр Хижняк с невестой и с отцом на награждении украинских олимпийцев Новость обновлена 02 сентября 2021, 15:44
Александр Хижняк с невестой и с отцом на награждении украинских олимпийцев

Александр Хижняк теперь не холостяк.

Известный украинский боксер Александр Хижняк, который на Олимпийских играх в Токио завоевал "серебро", женился. Об этом сообщает страничка Федерации бокса Украины в Facebook.

По информации источника, мероприятие состоялось в Полтаве, а избранницей спортсмена стала его возлюбленная Татьяна Шестакова.

"Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Желаем, чтобы взаимопонимание, любовь и дружба были залогом долгой и счастливой семейной жизни. Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!" — гласит поздравление молодоженам от ФБУ.

Александр Хижняк и Татьяна Шестакова на прогулке
Александр Хижняк и Татьяна Шестакова на прогулке

Напомним, на Олимпийских играх в Токио финальный поединок Александра, который выступает в весовой категории до 75 кг, завершился громким скандалом. Украинец вчистую выиграл первые два раунда у бразильца Эберта Соузы, однако в третьем соперник неожиданно отправил "полтавского танка" в нокдаун. Рефери практически сразу остановил схватку и присудил победу бразильцу, хотя Хижняк всем своим видом показывал, что может продолжать бой.

Ранее "Телеграф" сообщал об удачном дебюте внука Мохаммеда Али в профи.

Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
Новости России
Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Категория
Миллион украинцев стали гражданами РФ с 2017 года
Полмиллиона украинцев стали гражданами РФ, исполняя указ Путина – чем может ответить Украина?
Дата публикации
Категория
Деоккупация Крыма уже близко
"У них просто не будет другого варианта": Резников озвучил причину и сроки возвращения Крыма в Украину
Дата публикации
Категория
MamaRika не раскрывает имя первенца из-за суеверий
Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом