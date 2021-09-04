Боксеры-супертяжи сломали ринг (видео)

Уникальный случай произошел на вечере бокса в Мексике.

В минувший уик-энд в Мексике довольно известный супертяж американец Эрик Молина, на счету которого даже бой с Энтони Джошуа, вернулся на ринг после двух поражений подряд. Во время его схватки с малоизвестным мексиканцем Алехандро де ла Торре рухнул ринг.

Видео невероятного инцидента Молина разместил на своей страничке в Instagram.

Происшествие произошло во время второго раунда. Организаторы около часа чинили ринг, после чего боксеры вернулись на него, чтобы завершить начатое. Молина в том же втором раунде нокаутировал оппонента.

"О прошлой ночи … Дикая ночь в Мексике, которую я никогда не забуду! Я слышал о порывах канатов и обломках досок, но это было впервые. К счастью, при приземлении никто не пострадал. После того, как ринг был снова собран, бой продолжился и вскоре закончился", — написал после поединка Молина на своей страничке в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Стамбуле небитый украинский супертяж Бабич по очкам победил местного бойца. У нас на сайте доступно видео этого боя.