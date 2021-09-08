Трамп особисто прокоментує "найочікуваніший бій року"

Колишній президент США візьме участь у масштабному шоу боксу.

Екс-президент США Дональд Трамп, який все ще мітить на президентське крісло, візьме участь в шоу боксу від Triller Fight Club, головною подією якого стане бій Евандер Холіфілд — Вітор Белфорт. 45-й президент Сполучених Штатів Америки виступить в ролі коментатора.

Про це повідомляє sky.com.

"Я люблю великих бійців і великі бої", — заявив Трамп, який раніше виступав в ролі промоутера.

Дана подія названа "боєм року", адже на ринг через 10 років повертається легендарний американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в 1-м важкій і важкій вазі, член Міжнародного залу боксерської слави 58-річний Евандер Холіфілд. Протистояти легенді боксу буде 44-річний екс-чемпіон UFC Вітор Белфорт. Поєдинок пройде за особливими правилами — 8-м раундів по 2 хвилини. Сутичка буде доступна по системі PPV, а вартість однієї передплати становить 49,99 доларів в Північній Америці і 13,99 доларів в Великобританії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий супертяж зламав ринг, а через годину нокаутував суперника.