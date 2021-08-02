Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена

45-й президент США республиканец Дональд Трамп, проигравший президентскую гонку демократу Джо Байдену, продолжает настаивать, что выборы были сфальсифицированы. В заявлении Трампа, размещенном на его странице в сети, говорит о "большом массиве неопровержимых доказательств того, что выборы были изуродованы мошенничеством и нарушениями". И обещает, что некие доказательства станут достоянием общественности в "ближайшем будущем". Это заявление прокомментировал "Телеграфу" политолог Андрей Окара.

"Как в Украине есть свидетели "зради и перемоги", так и в США есть такая себе "секта свидетелей Трампа". Которая "проглотит" всё, что он скажет. И расширить ряды которой он постоянно пытается, – поясняет Андрей Окара. – Как мне представляется, если бы у Трампа были серьезные свидетельства фальсификаций, которые могли повлиять на исход выборов, он бы их уже предоставил. А раз ранее не сделал этого, вряд ли какая-то "информационная бомба" появится сейчас".

Но Трамп, подчеркивает политолог, является уникальным человеком по умению притягивать к себе внимание, создавать информационные поводы. Делать из ничего довольно многое.

"Мне кажется, многие американские политики – как республиканцы, так и демократы – еще пожалеют, что во время процедуры импичмента, когда решался вопрос, можно ли будет Трампу снова баллотироваться, такую возможность ему оставили. И его последнее заявление очень похоже на старт новой предвыборной кампании. Которая будет проходить в условиях серьезного ослабления американской политической системы. Это видно по тому, как Байден "давит" Путина, как он "противостоит" проекту "Северный поток-2". Как вообще всё весьма нестабильно во внешней и внутренней политике, – отмечает Андрей Окара. – И для Украины это создает такие угрозы, которые мы до конца еще не осознали".

В таких условиях Трамп может эффективно (и эффектно, как он умеет) раскачивать американскую политическую систему, прогнозирует эксперт.

"И не потому, что он "агент Путина", а потому что он может это сделать. И, похоже, хочет это делать", – говорит политолог.

По его мнению, попытки вновь втянуть Украину во внутриамериканское противостояние, возможно, будут.

"Но они, как правило, оборачиваются серьезными потерями для тех, кто пытался сыграть на украинском факторе. Так что логичнее бы со стороны американского политикума было избегать упоминания Украины в любом контексте", – считает Андрей Окара.

Напомним, перед инаугураций Джо Байдена сторонники Трампа устроили штурм Капитолия и даже смогли проникнуть внутрь, устроив там небольшой разгром. После этого события Twitter бессрочно заблокировал страницу Трампа с миллионами подписчиков.

Вслед за этим Facebook и Instagram заблокировали Трампа на два года.

В июле 2021 года стало известно, что Трамп собирается принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook.

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан рассказал "Телеграфу" о перспективах дела, а также о том, зачем это Трампу.