Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
В полиции рассказали,какой срок грозит стрелку, ранившему копа в Киеве
Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик
Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик

Трамп через суд хочет вернуться в Twitter и Facebook: зачем это ему и какие у него шансы

Трамп через суд хочет вернуться в Twitter и Facebook: зачем это ему и какие у него шансы
Обновлено 18:51 Сегодня Телеграф

Экс-президент США Дональд Трамп собирается принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook, в которых его аккаунты в данный момент заблокированы. Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан рассказал "Телеграфу" о перспективах дела, а также о том, зачем это Трампу.

"Первое. У Трампа в 2022-м году – промежуточные выборы в Конгресс. На них он может попытаться реабилитироваться за проигрыш Байдену в битве за Белый дом в 2020-м. Даже идут разговоры о том, что Трамп может стать спикером нижней палаты. Поэтому быть на слуху, создавать информационные поводы – для него очень важно, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Второе. Социальные сети служат отличным инструментом для раскрутки политиков, для увеличения рейтинга. И лишится двух популярнейших платформ для Трампа – непозволительная роскошь".

По мнению эксперта, у Трампа есть шанс, чтобы в судебном порядке обязать Twitter и Facebook возобновить его аккаунты.

"Но подобные процессы – дело долгое, – предупреждает Вадим Трюхан. – Ведь судебная система США абсолютно независима, не подвержена политическим влияниям. Плюс – это прецедентная правовая система. И создание прецедента возобновления работы аккаунтов в судебном порядке может стать открытым ящиком Пандоры. Ведь тогда любой человек, в случае блокировки его аккаунтов, сошлется на данный прецедент и сможет добиваться успеха в суде".

Стоит отметить, что после штурма Капитолия, спровоцированного, по мнению ряда экспертов, соответствующими призывами Трампа, Twitter бессрочно заблокировал его страницу на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года.

4 мая Трамп запустил коммуникационную платформу для общения со своими сторонниками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 184

Все по теме:

США, Facebook, Дональд Трамп, Twitter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
02 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
03 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
04 На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить
05 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
Нардеп ОПЗЖ уснул на заседании по делу Медведчука (эксклюзивные фото)
В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
Верещук пообещала &quot;дать в зубы&quot; Шуфричу (видео)
Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь