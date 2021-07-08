Трамп через суд хочет вернуться в Twitter и Facebook: зачем это ему и какие у него шансы

Экс-президент США Дональд Трамп собирается принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook, в которых его аккаунты в данный момент заблокированы. Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан рассказал "Телеграфу" о перспективах дела, а также о том, зачем это Трампу.

"Первое. У Трампа в 2022-м году – промежуточные выборы в Конгресс. На них он может попытаться реабилитироваться за проигрыш Байдену в битве за Белый дом в 2020-м. Даже идут разговоры о том, что Трамп может стать спикером нижней палаты. Поэтому быть на слуху, создавать информационные поводы – для него очень важно, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Второе. Социальные сети служат отличным инструментом для раскрутки политиков, для увеличения рейтинга. И лишится двух популярнейших платформ для Трампа – непозволительная роскошь".

По мнению эксперта, у Трампа есть шанс, чтобы в судебном порядке обязать Twitter и Facebook возобновить его аккаунты.

"Но подобные процессы – дело долгое, – предупреждает Вадим Трюхан. – Ведь судебная система США абсолютно независима, не подвержена политическим влияниям. Плюс – это прецедентная правовая система. И создание прецедента возобновления работы аккаунтов в судебном порядке может стать открытым ящиком Пандоры. Ведь тогда любой человек, в случае блокировки его аккаунтов, сошлется на данный прецедент и сможет добиваться успеха в суде".

Стоит отметить, что после штурма Капитолия, спровоцированного, по мнению ряда экспертов, соответствующими призывами Трампа, Twitter бессрочно заблокировал его страницу на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года.

4 мая Трамп запустил коммуникационную платформу для общения со своими сторонниками.