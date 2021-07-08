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Трамп решил судиться с соцсетями, нарушающими "принципы американской жизни"

Трамп решил судиться с соцсетями, нарушающими "принципы американской жизни"
03:33 Сегодня Телеграф Carlos Barria/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook, в которых его аккаунты в данный момент заблокированы.

Об этом сообщают американские СМИ.

Трамп назвал действия соцсетей неконституционными, нарушающими принцип свободы словам и принципы американской жизни в целом.

Twitter бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года.

В июне 2021 года Трамп заявил, что решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в принадлежащей ей соцсети Instagram, является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

Как сообщалось, в середине марта 2021 года экс-президент США объявил, что запустит собственную соцсеть.

4 мая Трамп запустил коммуникационную платформу для общения со своими сторонниками.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Facebook, Суд, Иск, Instagram, Дональд Трамп, Блокировка, Twitter.
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