Трамп решил судиться с соцсетями, нарушающими "принципы американской жизни"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook, в которых его аккаунты в данный момент заблокированы.

Об этом сообщают американские СМИ.

Трамп назвал действия соцсетей неконституционными, нарушающими принцип свободы словам и принципы американской жизни в целом.

Twitter бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года.

В июне 2021 года Трамп заявил, что решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в принадлежащей ей соцсети Instagram, является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

Как сообщалось, в середине марта 2021 года экс-президент США объявил, что запустит собственную соцсеть.

4 мая Трамп запустил коммуникационную платформу для общения со своими сторонниками.