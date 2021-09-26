Усик — Джошуа: статистика бою

Усик був точнішим за колишнього чемпіона.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO українець Олександр Усик, який 25 вересня відібрав титул у британця Ентоні Джошуа, був набагато точніше, ніж AJ.

Про це повідомляє портал CompuBox, що спеціалізується на боксерській статистиці.

За інформація джерела, Джошуа викинув більше ударів (641), ніж Усик (529), проте точність була вище саме у Олександра 28% проти 19%. AJ більше працював джебом, проте в підсумку обидва боксери завдали одне одному по 52 удари "передньою" рукою. Крім того, Олександр завдав на 25 більше силових ударів, ніж опонент — 96 влучень проти 71. Усик домінував за кількістю ударів за винятком 5,6,8, 9 і 10 раундів, де частіше попадав британець. Українець доніс до цілі 148 ударів, а британець — 123.

Приблизно так само розсудили і судді поєдинку, які одноголосно визнали українця переможцем сутички. Суддівський вердикт — 117-112, 116-112, 115-113 на користь Олександра.

Таким чином, Усик став лише третім боксером в історії, який виграв титул чемпіона світу в хевівейті після того, як ставав володарем титулу в першій важкій вазі. До цього таким досягненням могли похвалитися американець Евандер Холіфілд і британець Девід Хей.

До слова, Холіфілд нещодавно повернувся на ринг.