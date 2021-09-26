У Усика вкрали нокаут: гонг в бою з Джошуа продзвенів завчасно (відео)

Дивний епізод стався в бою Джошуа — Усик.

У кінцівці чемпіонського поєдинку Олександр Усик — Ентоні Джошуа, який завершився переконливою перемогою українця за очками, гонг про завершення сутички продзвенів на кілька секунд раніше.

Це помітно на опублікованих офіційних хайлайтах поєдинку, а також при перегляді повного бою на megogo.

У самій кінцівці 12-го раунду Усик збільшив темп і декількома ударами потряс Джошуа, який рятувався біля канатів. Олександр хотів зміцнити успіх і почав добивати Ентоні, який всіляко ухилявся від випадів українця. В результаті від ймовірного нокауту колишнього британського чемпіона врятував гонг.

Любителі боксу не звернули увагу, що поєдинок чомусь завершили приблизно на 5 секунд раніше, адже такий успіх Усика приніс масу позитивних емоцій уболівальникам. Більш того, секундомір із зворотним відліком був прибраний з телетрансляції. В підсумку рятівний гонг для Джошуа продзвенів приблизно за 5 секунд до закінчення третьої хвилини 12-го раунду. Чим викликане таке рішення організаторів невідомо.

Зворотний відлік в 12-му раунді в бою Усик — Джошуа пропав з екранів

Зворотний відлік в 12-му раунді в бою Усик — Джошуа пропав з екранів

Момент з передчасним ударом гонга дивитися з 10:15

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перемогу Усика підтвердила і статистика бою. Українець виявився точнішим за британця, хоча викинув набагато менше ударів.